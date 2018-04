Polícia Militar apreende 12 kg de maconha em Van de Salgueiro

Dois homens que estavam trafegando em uma van que saiu de Salgueiro com destino a Petrolina foram presos esta semana em Orocó por tráfico de drogas.

Segundo informações da 2ª CIPM, a dupla foi flagrada com pouco mais de 12 kg de maconha, na tarde de quarta-feira, 25, durante uma abordagem de rotina na BR-428.

Ao fazer uma revista no veículo coletivo, os policiais militares encontraram 9,584 kg de maconha com um dos homens, distribuídos em 10 pacotes dentro de uma caixa, e 2,973 com o segundo suspeito, em três pacotes.

Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Orocó, onde foram autuados em flagrante delito por tráfico de entorpecentes.

Do Blog Alvinho Patriota