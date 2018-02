Polícia Militar apreende 12 quilos de dinamite em Salgueiro

Policiais militares apreenderam, nesse domingo (4), 12 quilos de dinamite que seriam usados, provavelmente, para explodir agências bancárias em Pernambuco. A ação do 8º Batalhão da PM ocorreu ao meio-dia, em Salgueiro, no Sertão. Os artefatos estavam escondidos em um matagal, no povoado de Murici, na zona rural do município.