Polícia Militar apreende 19 kg de maconha dentro de veículo no Agreste de PE

A Polícia Militar apreendeu mais de 18 kg de maconha em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (4). De acordo com a PM, um homem vinha do Sertão e durante a Operação Madrugada Segura foram encontrados diversos tabletes de maconha, pesando quase 19 kg, dentro do veículo.

Ainda segundo a PM, o condutor do veículo disse que a droga seria entregue a um homem de Pesqueira. A polícia localizou a pessoa que iria receber a maconha.

Os dois homens e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim para as medidas cabíveis. (G1)