Polícia Militar apreende 5 kg de maconha dentro de residência em PE

A Polícia Militar apreendeu drogas, celulares, relógios e diversos objetos na distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, no último domingo (15). Segundo a Polícia Militar, a equipe viu um casal em atitude suspeita em duas motocicletas. Durante a ação, os policiais consultaram as placas das motos e constataram que elas eram roubadas.

Ainda de acordo com a PM, o casal comercializava droga e informou a polícia que tinha deixado um pacote na casa de um homem, onde além da droga, foram encontrados diversos objetos.

O dono da casa conseguiu fugir e não foi localizado, até o momento desta publicação. Na residência a polícia localizou 5 kg de maconha, 6 g de cocaína, três aparelhos celulares, dois relógios, 17 carregadores, 12 fones de ouvido, além de diversos cabos.

O casal e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe para as medidas cabíveis. (G1)