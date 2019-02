Polícia Militar apreende 5kg de maconha e celulares dentro de casa no Agreste de PE

Uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi detida na madrugada deste domingo (3) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que no bairro Nova Santa Cruz estaria ocorrendo uma comercialização de drogas dentro de uma residência.

Ainda conforme a PM, dentro da casa foram encontradas cinco embalagens com maconha, pesando no total cinco quilos e diversos celulares. A polícia informou que um adolescente que estava foragido da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) também se encontrava no local junto com outras pessoas.

A ocorrência foi levada à Delegacia de Plantão do município para as medidas cabíveis. (G1)