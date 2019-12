Polícia Militar apreende adolescentes com droga e celular roubado na Feira de Sulanca

Os Policiais Militares do 4º BPM realizavam rondas nessa segunda-feira (2), quando perceberam pessoas suspeitas em uma travessa da Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente de 15 anos estava usando um celular roubado com queixa no sistema “Alerta Celular”, um homem de 20 anos foi encontrado com uma porção de maconha, e outro adolescente de 16 anos foi encontrado com pedras de crack, balança de precisão e dinheiro.

Ainda segundo a PM, o adolescente de 16 anos assumiu ser traficante, a equipe foi até a casa dele e encontrou mais uma porção de maconha. Todos os envolvidos e os materiais encontrados foram levados à Delegacia de Plantão de Caruaru para as medidas cabíveis. (G1)