Polícia Militar apreende armas de fogo e erradica plantação de maconha em Salgueiro

Com base em uma denúncia, policiais militares do 8ᵒ BPM fizeram uma operação no distrito de Pau Ferro por volta das 12h30 dessa terça-feira, 12, que culminou na apreensão de duas armas de fogo e erradicação de 15 pés de maconha. A referida localidade fica na zona rural de Salgueiro.

Segundo a polícia, foram apreendidos com um agricultor de 31 anos 63,70 gramas de maconha pronta para o consumo e duas espingardas, sendo uma do tipo soca-soca e outra de fabricação caseira.

Os policiais cortaram e queimaram os pés de maconha no local. As armas e a droga foram levadas à delegacia, onde o agricultor acabou autuado em flagrante.

Via Blog Alvinho Patriota