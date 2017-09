Polícia Militar apreende armas e descobre plantação de maconha em Floresta

A polícia Militar apreendeu drogas e armas na madrugada nessa quinta-feira (21) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PM, foram apreendidos cinco armas, cerca de 10 kg de maconha.

A polícia também erradicou cerca de 7.500 pés de maconha. O proprietário do local foi detido e levado junto com o material para a delegacia de Polícia Civil de Floresta. As informações da ação repassadas através do serviço de inteligência. (G1)