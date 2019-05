Polícia Militar apreende celular dentro de pão na cadeia de Serra Talhada

Um mototaxista foi detido após tentar entrar com um celular dentro de um pão na cadeia de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nessa terça-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou na unidade prisional com uma bolsa de pães que seria entregue a um dos detentos.

Durante a revista, o aparelho foi encontrado dentro do alimento e apreendido. O mototaxista e o presidiário, que iria receber o pacote, foram levados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. (G1)