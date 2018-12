A Polícia Militar apreendeu droga durante uma revista realizada no sábado (15) dentro do presídio Advogado Brito Alves (Paba) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PM, foram encontrados dois papelotes de maconha entre as guaritas três e quatro.

Ainda segundo informações da polícia, o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)