Polícia Militar apreende quase 10kg de maconha no Agreste de Pernambuco

A Polícia Militar apreendeu quase 10kg de maconha na tarde dessa sexta-feira (20) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PM, a droga estava dentro de uma residência no bairro Vila do Aeroporto.

Ainda segundo a polícia, no local também foram apreendidos dois celulares, uma balança de precisão, uma motocicleta e R$ 30 em espécie. Na ocasião, dois homens foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão do município. (G1)