Polícia Militar apreende quase meia tonelada de droga dentro de residência em PE

Um homem foi preso com quase meia tonelada de droga em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no sábado (12). Segundo a Polícia Militar, o suspeito iria fazer uma entrega de droga quando foi abordado pelos policiais. Um outro homem que estava com ele conseguiu fugiu.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito foi levado até uma residência na zona rural, onde foram encontrados 312 quilos de maconha, 15 quilos de cocaína, 159 quilos de pasta de cocaína, arma, balanças e carregadores.

O material apreendido e o homem foram levados para a Delegacia de Plantão de Caruaru para as medidas cabíveis.

Do G1