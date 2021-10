Policia Militar apreende quatro espingardas, três armas brancas e munição na zona rural de Flores

Policiais Militares do 14° BPM apreenderam quatro espingardas e três armas brancas na zona rural do município de Flores, no Sertão do Pajeú.

A ocorrência aconteceu por volta das 12h do último domingo (10), quando o efetivo recebeu informações anônimas sobre uma roça de maconha na localidade. De imediato o efetivo foi ao local, onde foram encontradas três motocicletas estacionadas dentro da mata em um pé de serra.

Ao seguir o rastro dos indivíduos até o alto da serra, os policiais encontraram três suspeitos almoçando em uma latada (rancho) e uma espingarda de dois canos pendurada.

Na abordagem pessoal foram encontradas duas facas peixeiras na cintura dos envolvidos e um punhal dentro de um bornal. Os envolvidos informaram que estavam se preparando para caçar e entregaram mais três espingardas ao efetivo.

Foram apreendidas também 04 munições Cal.32 CBC, 02 recipientes com pólvora, 02 recipientes com chumbo e 01 caixa de espoletas.

Diante do ocorrido, os imputados juntamente com o material apreendido foram encaminhados para a DPC local e posteriormente para a Delegacia de Serra Talhada para serem tomadas as medidas cabíveis.

DO Nill Júnior