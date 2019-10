Polícia Militar captura acusados de assaltos a caminhoneiros na BR-232, em Salgueiro

Durante rondas da Operação Força no Foco, nessa quarta-feira, 23, policiais militares do 8ᵒ BPM conseguiram desarticular uma quadrilha que estava aterrorizando caminhoneiros na BR-232, entre a CEASA e o sítio Uri, em Salgueiro. Após tomar conhecimento dos ataques a motoristas, PMs fizeram campana em uma residência no Loteamento Novo Horizonte e conseguiram prender dois jovens de 19 e 20 anos.

Segundo a polícia, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram detidos. Com eles foram encontrados um simulacro de arma de fogo, facas e facão usados nos ataques. Os dois confessaram os crimes e foram reconhecidos por vítimas. Indagados pelos militares, revelaram os nomes dos outros integrantes do bando.

Prosseguindo com a operação, o efetivo capturou um adolescente de 17 anos flagrado com um celular e dinheiro roubados. Depois, deslocou-se à casa de outro suspeito no loteamento. Não o encontrou, mas apreendeu 442 gramas de maconha, várias embalagens plásticas e duas balanças de precisão.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde os adultos foram autuados em flagrante e dois menores autuados por ato infracional.

Via Blog Alvinho Patriota