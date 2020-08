Polícia Militar descobre rinha de galo e aglomeração com cerca de 200 pessoas em Arcoverde

A Polícia Militar descobriu uma rinha de galo no sábado (1º) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Durante a ronda no município, os policiais receberam a denúncia de uma aglomeração com cerca de 200 pessoas em Ipojuca, na zona rural.

Chegando ao local, a PM encontrou três “arenas” para a briga dos animais, que estavam machucados. Foram apreendidos quatro troféus, uma porção de cocaína e a contabilização das apostas.

A proprietária do local foi levada para a delegacia de polícia de Arcoverde. Os animais e todo o material também foram enviados para a unidade. (G1)