A polícia Militar destruiu 44 pés de maconha no sábado (25) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a PM, a planta foi encontrada em vasos dentro de um depósito ao lado de uma residência, no bairro Boa Vista.

Ainda de acordo com a polícia, o dono da casa e o material apreendido foram levados à Delegacia de Plantão para as medidas cabíveis. O suspeito foi autuado em flagrante.

