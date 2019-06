Polícia Militar destrói mais de 20 mil pés de maconha em Serra Talhada

A Polícia Militar destruiu mais de 20 mil pés de maconha na zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, no sábado (15). Segundo a PM, as plantações foram encontradas em quatro locais diferentes do Sítio Mocós, no total, foram 20.922 pés de maconha.

Durante a ação policial, quatro suspeitos trocaram tiros com a polícia e fugiram em seguida. Dentro de uma residência, os policiais encontraram documentos pessoais, um celular e 90 gramas de maconha pronta para consumo.

Todo material foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso. (G1)