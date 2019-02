Polícia Militar erradica 15 mil pés de maconha em Custódia

A Polícia Militar erradicou mais de 15 mil pés de maconha na sexta-feira (1º) em Custódia, no Sertão de Pernambuco. A ação, liderada por policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), aconteceu no Sítio Sabá, na zona rural do município.

Segundo informações da PM, após o levantamento do serviço de inteligência sobre o cultivo da erva na região, foi desencadeada uma operação para localizar a plantação. No local, foi encontrado um homem que seria o caseiro da residência. Uma espingarda de fabricação caseira também foi apreendida na abordagem.

O plantio foi incinerado e o suspeito encaminhado para a Delegacia de Plantão de Custódia. (G1)