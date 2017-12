Polícia Militar erradica 500 pés de maconha em Betânia, no Sertão de PE

A Polícia Militar erradicou um plantio com 500 pés de maconha em Betânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PM, o entorpecente estava sendo cultivado no Sítio Queimadas, comunidade rural do município. A apreensão ocorreu no último sábado (02), mas foi divulgada nesse domingo (03).