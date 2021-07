Polícia Militar erradica plantação com 50 mil pés de maconha em Floresta-PE

Nesta quarta-feira (14), policiais militares da 1ª CIPM, quando em patrulhamento, no intuito de combater o CVLI e CVP na região, recebeu denúncia de plantio de roça de maconha, ao se aproximar do local ao se aproximar do local se deparam com 05 elementos, que ao avistar a aproximação do policiamento adentraram na caatinga. O efetivo policial realizou buscas no intuito de localizar os indivíduos, porém sem êxito.

Foram encontradas 06 roças de Cannabis Sativa Lineu (MACONHA), contendo 11.200 (onze mil e duzentas) covas, totalizando 56.000 (cinquenta e seis mil) pés da droga e 1,070KG (um quilo e setenta gramas) de maconha pronta para o consumo. No local foi incinerada toda a droga e levado uma amostra juntamente com a maconha pronta para consumo até a DPC de Floresta.

