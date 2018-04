Polícia Militar localiza galpão com motos roubadas em Serra Talhada

Policiais do BEPI e Núcleo de Inteligência da PM prenderam dois elementos suspeitos que estavam na posse de motocicletas clonadas e arma de fogo. As prisões aconteceram por volta das 06 horas da última terça-feira (10), no Sítio Santana de Caiçarinha, na zona rural do município de Serra Talhada-PE.

De acordo com a polícia, na comunidade local foi encontrado um galpão, que ao ser verificado foram encontradas três motocicletas, sendo duas Fan’s nas cores vermelha e preta; e uma Bros 160, vermelha, sem placa.

Ainda segundo a Polícia Militar, também foi encontrada uma espingarda de fabricação artesanal. Os elementos confessaram que os veículos eram clonados.

Eles foram conduzidos juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Serra Talhada, onde foram autuados em flagrante por Receptação Dolosa e Posse Ilegal de Arma de Fogo.