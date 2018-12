Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas nas duas rodovias federais que cortam Salgueiro

Efetivos da Polícia Militar agiram contra o tráfico de drogas nesse fim de semana em Salgueiro. No último sábado, 8, os militares prenderam dois homens flagrados com cocaína e maconha nas BRs 232 e 116, no bairro Nossa Senhora das Graças e nas proximidades do Itamaraty, respectivamente.

O primeiro flagrante aconteceu próximo a um posto de combustíveis às margens da BR-232, no Nossa Senhora das Graças. Policiais viram o momento em que um homem fez entrega de entorpecente para um usuário. O traficante de 30 anos fugiu, mas acabou preso. Com ele foram encontrados aproximadamente 1,37 gramas de cocaína. Levado à delegacia, foi autuado em flagrante por tráfico e deverá passar por audiência de custódia esta semana.

A outra prisão foi realizada na BR-116, próximo ao Itamaraty. Um indivíduo de 36 anos levantou suspeita ao trafegar na garupa de uma moto com uma mochila e fugir ao perceber a presença da PM. Na bolsa estavam quatro volumes de plástico com maconha. O suspeito ainda confessou que em sua casa havia mais droga. Os PMs foram ao local e apreenderam uma sacola contendo maconha, além de uma balança de precisão portátil. O entorpecente apreendido totalizou 3,300 kg. Esta ocorrência também terminou com autuação por tráfico de drogas.

Via Blog Alvinho Patriota