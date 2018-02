Policiais Militares do 14º Batalhão realizou na quinta-feira (22) a operação Madrugada Segura nas cidades de Serra Talhada, Flores, Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PM, a ação foi realizada através de blitz e bloqueios nos bairros dos municípios.