Polícia Militar realiza tenda do ‘Alerta Celular’ em Serra Talhada

Nesta segunda-feira (11), Policiais Militares do 14°BPM estarão na Praça Sérgio Magalhães, a partir das 08h00, com uma tenda do Programa “Alerta Celular”.

Um Projeto da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que visa facilitar a identificação e recuperação de aparelhos celulares que venham a ser alvo de Roubo, Furto, ou ainda Extravio.

O cadastro é um procedimento rápido e necessita da Carteira de Identidade e CPF, além do seu aparelho celular.

Do NAYNNETO