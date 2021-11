Polícia Militar recupera carro furtado, em Serra Talhada

Na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 11h45, a Polícia Militar recuperou um carro furtado em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu no Vila Bela.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM foram acionados, via central de operações, para averiguar uma queixa, feita por meio do Disk Denúncia, de que no endereço havia um carro abandonado, já algum tempo. De imediato, os agentes se deslocaram até o local e localizaram o referido veículo.

Dentro dele, a documentação encontrada possibilitou a identificação, bem a como a localização, do proprietário o qual disse ter tido seu veículo furtado no bairro Bom Jesus, conforme especifica o B.O registrado na delegacia de polícia civil em 25/11/2021.

Diante do fato, o veículo foi entregue na DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Nayn Neto