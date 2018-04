Polícia Militar recupera celulares roubados em Serra Talhada

Quando em rondas na Avenida Antônio Romão de Farias, bairro Bom Jesus, Serra Talhada, Policiais Militares do GATI-14º BPM visualizaram uma motocicleta XRE-300 com dois indivíduos em atitude suspeita, que após realizar abordagem aos envolvidos foi realizada consulta em seus aparelhos telefônicos, onde foi constatado que o celular de posse do envolvido, um Celular Samsung Galaxy S7 Neo, dourado, IMEI 359970080535769, se tratava de um celular roubado.

Ao chegar à DPC foi constatado que o celular havia sido roubado em Santo Amaro, no Recife e pertencia a J. V. dos Santos.

Diante dos fatos, o envolvido juntamente com o material apreendido foi entregue na DPC para serem tomadas as medidas cabíveis.

Outra ocorrência de celular roubado e recuperado, foi registrado na Avenida Triunfo, Serra Talhada, quando em rondas, Policiais Militares da Patrulha Rural da 1ª CPM-14º BPM realizaram abordagem ao Bar dos Veteranos no local citado, que após abordar o envolvido foi consultado o seu aparelho celular, sendo constatado pelo Alerta Celular que o aparelho Motorola Moto G, IMEI 359313050271232, se tratava de um celular roubado.

Diante dos fatos, o envolvido juntamente com o celular recuperado foi entregue na DPC para serem tomadas as medidas cabíveis.