Polícia Militar recupera moto roubada após denúncia em Serra Talhada

A Polícia Militar de Serra Talhada-PE, recuperou na tarde desse sábado (03), uma motocicleta que havia sido roubada no dia 19 de setembro na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da PM, a moto foi encontrada em uma casa abandona na Fazenda Rancho Magalhães, às margens da BR-232, na zona rural de Serra Talhada-PE.

O proprietário da fazenda junto com alguns amigos encontraram o referido veículo abandonado, e logo em seguida, acionaram o policiamento.

A moto foi levada para a delegacia local para serem tomadas as medidas cabíveis.