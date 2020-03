Polícia Militar resgata Banhista que descia nas pedras no Cachoeira II em Serra Talhada

Por Iranildo Marques – Diretor-presidente do Jornal Desafio

O mundo inteiro preocupado com o vírus letal que se alastra assustadoramente, os países de primeiro mundo alertando e sentindo na pele não ter combatido antes o avanço do Covid 19 e o povo de Serra Talhada-PE, brincando com a coisa séria.

Nessa sexta-feira (20) nas feiras livres, o mercado público, comércio, circulavam jovens e idosos, expostos ao Corona Vírus. À noite, os bares lotados, forneciam bebidas aos serra-talhadenses que se aglomeravam para tomar cervejas e bebidas alcoólicas.

Neste sábado (21) não está sendo diferente, o comércio aberto, as lotéricas lotadas e a população andando nas ruas livremente, como se nada tivesse acontecendo. Pra complementar o descaso, com o “sangramento” do açude Cachoeira II que abastece o município, o povo como de costume, resolveu acampar para tomar cachaça e tomar banho.

Ao chegarmos no local, nos deparamos com um Policial Militar resgatando um banhista embriagado que descia entre as pedras da cachoeira. Se a Polícia Militar não tomar uma providência poderá acontecer uma catástrofe na cidade. Já diagnosticado um caso suspeito.