Polícia Militar troca tiros com bandidos na BR-104, no Agreste de Pernambuco

A Polícia Militar trocou tiros com quatro bandidos na manhã desta segunda-feira (26) na BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o coronel Tibério César do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), os suspeitos estavam em um carro quando foram vistos pelos policiais. Eles roubaram o veículo em Caruaru para assaltar sulanqueiros.