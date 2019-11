A Polícia Militar trocou tiros com bandidos no início da tarde desta quarta-feira (30) em Cupira, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PM, dois suspeitos estavam em uma motocicleta quando viram a viatura da polícia e atiraram.

Ainda de acordo com a polícia, a equipe, que fazia ronda pela cidade, revidou os tiros. Na ação, ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram e até o momento desta publicação não foram localizados. (G1)