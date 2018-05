Polícia prende acusado de homicídios em Serra Talhada e Floresta

No dia de hoje (10), dando continuidade à Operação Força no Foco, Policiais Civis da 187ª Circunscrição de Floresta cumpriram Mandado Prisão Temporário expedido pela Juiza de Direito da Comarca em desfavor de Carlos Eduardo de Souza, conhecido por Cadu.

A ação foi coordenada pelo Delegado de Polícia Alexandre Barros da Fonseca, com participação de agentes de polícia civil e Policiais Militares da 1ª CIPM (ROCAM, GATI, NIS II, GTI).

Após as formalidades legais, o capturado, acusado por homicídios em Floresta e Serra Talhada, foi conduzido à Cadeia Pública do município de Belém do São Francisco , onde ficará à disposição da justiça.

Via Nill Júnior