Polícia prende acusado de tráfico de drogas no Sertão do Pajeú

Na manhã desta terça-feira (30), por volta das 06h00, a polícia realizou uma operação para cumprimento de mandado de prisão em Itapetim, Sertão Pernambucano. O caso aconteceu no Centro da cidade.

Segundo as informações, o efetivo do 23º BPM em operação conjunta com a PCPE deu cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão. O imputado ao ver o policiamento jogou pela janela, no muro de uma casa vizinha, um pote.

Com a autorização do morador foi localizado o pote contendo cinquenta e sete (57) sementes de maconha e treze (13) cigarros de maconha parcialmente usados, pesando aproximadamente duas gramas (02). Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada à DP de Afogados da Ingazeira.

Do Nayn Neto