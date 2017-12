Polícia prende assaltante de banco na cidade de Salgueiro, Sertão de PE

Polícia Militar cumpriu nessa segunda-feira (18), no bairro São Francisco, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco, um mandado de prisão expedido pela Comarca do município de Conceição, na Paraíba, contra Willilligagnon Dias da Silva, conhecido como Lila de Zé Magrelo, 43 anos. Ele é acusado de participar de um assalto a agência do Banco do Brasil da cidade, em 2016.