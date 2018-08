Polícia prende assassino de serra-talhadense em Custódia

Um homem identificado como Manoel Eriberto Cordeiro da Silva, foi preso na noite dessa segunda-feira (13) suspeito de matar uma jovem identificada como Maria Vanessa Silva Barbosa, 23 anos, a facadas em Custódia, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, policiais foram até a casa do suposto criminoso e percebeu que ele tinha vários arranhões no rosto. Além disso, roupas femininas foram encontradas no local.

Segundo a Polícia Militar, o corpo da mulher foi encontrado em um terreno baldio. A vítima tinha sido morta a golpes de faca, conforme informou a PM.

A Polícia Civil informou que uma testemunha disse que o suspeito discutiu com a vítima, e que ela tinha pedido para não ser “furada”. Ainda segundo a polícia, o homem levado para a Delegacia de Arcoverde, onde foi autuado por feminicídio.

