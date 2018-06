Polícia prende criminosos que alugavam carros em PE e SE e os vendiam em AL

Três pessoas suspeitas de estelionato foram presas nessa terça-feira (26) em Maceió e em Marechal Deodoro, região Metropolitana da capital. De acordo com a polícia, elas alugavam carros em Pernambuco e Sergipe, e depois os vendiam em Alagoas.

Os presos foram identificados como José Zacarias Guimarães Júnior, 43, localizado em Marechal; Anderson Pereira da Silva, 25, e Wanderson Anthony Albuquerque, 23, que foram encontrados no Antares, em Maceió.

De acordo com agentes do Grupo de Investigações da Delegacia Geral (GIDG), as investigações duraram três meses. Informações davam conta de que criminosos de Alagoas estavam indo para Sergipe e Pernambuco com cartões clonados e documentos falsificados.

Nesses estados, eles se dirigiam a locadoras, alugavam carros e os traziam para Alagoas, onde eram vendidos.

Ainda não se sabe o tempo em que os criminosos aplicaram esse golpe, nem quantos veículos foram vendidos. A polícia solicitou informações às locadoras, para verificar a extensão do esquema.

Durante a operação, foram apreendidos três carros. Um deles, com adesivos de um candidato a deputado estadual, foi abordado pelos policiais, que desconfiaram das placas de Belo Horizonte (MG).

Ao verificar o sistema, foi descoberto que havia um pedido de busca e apreensão administrativa aberto pela locadora proprietária do veículo.

Os policiais também apreenderam cartões clonados, máquinas para produzir documentos, uma impressora, um computador e outros documentos. Além disso, também foi apreendido material para pintar cartões.

Segundo a polícia, os criminosos colocavam nomes em cartões pré-pagos, para deixá-los parecidos com cartões de crédito. Dessa forma, eles eram utilizados nos golpes.

Os presos e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol. Os criminosos prestam depoimento e devem ser autuados por estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. (G1)