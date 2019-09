Polícia prende dois homens com quase 12 kg de maconha no Sertão de PE

A operação Saturação prendeu duas pessoas por tráfico de drogas e apreendeu um veículo na noite da última quinta-feira (12) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), um carro preto passou em alta velocidade pelo cruzamento da Rua João Gomes de Carvalho com a João Pires da Silva. A partir disso, a equipe decidiu fazer o acompanhamento do veículo, foi dada uma ordem de parada, mas o motorista empreendeu fuga.

Os envolvidos tentaram se desfazer durante a fuga de uma mochila às margens da BR-428, contendo 11 pacotes de maconha, pesando 11,9 kg da droga. Com um reforço policial, o veículo foi abordado e presos José Edison do Nascimento Neto, de 42 anos e Ton Jonhs Junior Ancelmo Silva, de 19 anos. No interior do veículo, ainda foi encontrada quatro petecas, contendo ;3,5 gramas de cocaína.

O veículo foi apreendido, além de três aparelhos celulares; uma faca e R$334 em espécie. Os envolvidos e todos materiais recolhidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó para serem tomadas as medidas legais. (G1)