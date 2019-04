Polícia prende foragido do presídio de Petrolina pelas ruas de Serra Talhada

Um foragido do Presídio de Petrolina, no Sertão do São Francisco, foi recapturado na tarde dessa quarta-feira (17), no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com o 14º BPM, policiais miliares faziam rondas na Rua Padre Cícero, quando visualizaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan, circulando com dois indivíduos onde o passageiro apresentava atitude suspeita.

De imediato os ocupantes da moto foram abordados sendo encontrado com o imputado de iniciais F. da S. S., 30 anos, que estava de passageiro, quatro pedras de crack, a quantia de R$ 43,00 e um aparelho celular.

Após ser questionado pelo policiamento o imputado afirmou ser foragido do presídio de Petrolina, e que havia quebrado a tornozeleira eletrônica. Foi averiguado se existia mandado de prisão contra o imputado e após consultado constatou-se que existia um expedido em 03 de dezembro de 2018.

Com o segundo envolvido citado, não foi encontrado nada, ele afirmou ser mototáxi e que foi solicitado pelo imputado para fazer uma corrida até as proximidades do posto Padre Cícero.

A ocorrência foi encaminhada para a DP local e aberto um inquérito por portaria.