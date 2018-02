Polícia prende fugitivo em Serra Talhada, acusado de assaltar lotérica no Sertão da Paraíba

Um homem identificado como Marcos Wilton Brasil de Souza, 24 anos, foi preso na tarde desse domingo (04) no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, Marcos é acusado de assaltar uma casa lotérica no município de Conceição, que fica localizado no Sertão da Paraíba.

Ainda de acordo com informações da PM, durante a abordagem, o fugitivo disse não possuir documentos e e um nome falso para os policiais do Gati. Diante da suspeita, a equipe se deslocou ate a residência do acusado para obter esclarecimentos quanto à identificação do mesmo.

Após a identificação, o imputado confessou que estava recluso na cadeia pública de Conceição-PB e que havia quebrado o regime semiaberto há três meses.