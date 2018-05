Polícia prende homem acusado de homicídio em Serra Talhada

No início da tarde dessa sexta feira(25), policiais militares do 14º BPM prenderam, por força de ordem judicial, um homem de 35 anos, acusado de homicídio na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a policia militar, a prisão ocorreu por volta das 13h30, na Av. Saco. Participaram da Prisão NIS-2/14ºBPM, NIS-2/1ªCIPM com apoio do efetivo do 14ºBPM e policiais do Malhas da Lei da PC e PM. Foi preso a pessoa de Marcio Adriano Bernado dos Santos, acusado de um homicídio no ano de 2006 na cidade de Serra Talhada.

Após ser dada a prisão o acusado foi conduzido e entregue na DPC Serra Talhada para as providências de praxe.

Via Nayn Neto