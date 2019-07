Polícia prende homem acusado de praticar homicídio em São Paulo e furtos em Serra Talhada

Em operação conjunta com Malhas da Lei do 14° BPM e Malhas da 21ª Delegacia Seccional de Policia (Desec) foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um homem de 38 anos, pela prática de um homicídio ocorrido na cidade de São Paulo–SP. O acusado foi preso na Rua Joaquim Alves de Magalhães, no bairro da Várzea, em Serra Talhada.

Após consulta feita na Delegacia de Policia Civil foi encontrado outro mandado de prisão em desfavor do mesmo acusado por furto, expedido pela Comarca de Serra Talhada.

O homicida foi apresentado na delegacia local e posteriormente recolhido até a cadeia pública.