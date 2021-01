Polícia prende homem que matou a namorada a facadas em Paulo Afonso/BA (GN – Polícia)

A Polícia Civil de Paulo Afonso/BA prendeu, na madrugada do sábado (23), Emerson Araújo dos Santos, de 21 anos, acusado de matar Rosane Carla da Silva, de 34 anos, a facadas na frente de familiares em maio do ano passado no centro de Paulo Afonso.

De acordo com as informações, os policiais cumpriram um mandado de prisão contra o homem. Ele foi localizado e preso na cidade de Paulo Afonso e estava foragido desde o dia do crime.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia para adoção das medidas cabíveis.

Caso:

O crime ocorreu na madrugada do último dia 31 de maio. Rosane e o acusado participavam de uma comemoração na casa de amigos na Travessa Pedro Alves Cabral, quando após discussão entre eles, a vítima foi surpreendida pelo homem, que segundo a polícia seria namorado dela. Ela foi atacada com diversos golpes de faca na frente da mãe e das irmãs e morreu na hora.

Ele cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento. No dia do ocorrido, a PM chegou a realizar buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.

