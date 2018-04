Polícia prende homem que matou menor com um golpe de faca no peito em Serra Talhada

Após tomarem conhecimento do homicídio que vitimou o adolescente Ítalo Menezes da Silva, 15 anos, Policiais Militares do 14º BPM (GT OPERAÇOES/CECOP e ROCAM) e o Delegado de Plantão juntamente com a sua equipe iniciaram diligências a fim de localizar o autor do crime, sendo que durante as incursões, a Central de Operações repassou a informação de que o acusado identificado como José Alves de Souza Filho, 21 ano, foi visto em um bar no bairro da Cohab, passando também as características do mesmo. De imediato, o efetivo se deslocou até o local, onde fizeram a varredura e localizaram a casa da mãe do imputado, encontrando-o embriagado em um dos quartos da casa e ao realizarem buscas pelo interior da residência localizaram a arma do crime (canivete do tipo punhal) que estava manchando de sangue, 01(um) papelote de maconha (5 gramas) e uma camisa do imputado ensanguentada.

O algoz assumiu a autoria do delito, dizendo que fora ameaçado pelo menor, após uma briga. Diante dos fatos, o imputado e os materiais foram conduzidos a DPC local, onde foi autuado em flagrante delito.

