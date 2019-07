Polícia prende homem que matou motorista de ex-vereador em Serra Talhada

Um foragido da polícia foi preso nessa quinta-feira (04) durante a operação Saturação, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), James Dayan Costa Pereira, de 32 anos, é integrante da facção criminosa, Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi preso em flagrante ao conduzir um veículo roubado com placa de Recife. Na abordagem policial, o criminoso apresentou uma identidade falsa do estado do Ceará, em nome de Júnior Gabriel Lima.

Segundo a polícia, James Dayan Costa Pereira estava foragido da Penitenciária de Salgueiro desde 9 de dezembro de 2017. E contra ele, estavam abertos dois mandados de prisão da Vara Criminal de Serra Talhada por homicídio. O crime teria sido cometido no dia 07 de Outubro de 2018, no sítio Cachoeira, na Zona Rural de Serra Talhada. A vítima foi Fábio Agamenon da Silva, que era motorista do ex-vereador Leirson Magalhães.

Após a recaptura, o criminoso foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, para que fossem cumprido os mandados de prisões. Também foi lavrado um auto de prisão em flagrante delito, por receptação de veículo roubado e falsidade ideológica. (G1)

