Polícia prende jovens traficantes no bairro Ipsep em Serra Talhada

No inicio da tarde desse domingo (15), por volta das 11h45, Policiais Militares do 14º BPM prenderam três jovens suspeitos de tráfico de drogas. O fato aconteceu na Rua Monsenhor José Kerle, próximo a Academia das Cidades, no bairro IPSEP, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe ROCAM/14º BPM estava realizando rondas no endereço, quando avistaram e abordaram três jovens em atitude suspeita. Durante a revista, foi apreendido com os suspeitos, oito papelotes de maconha. Um dos suspeitos delatou que possuía mais drogas em sua residência e levou os policiais até lá, onde foram apreendidos mais 2,060 Kg da erva, pronta para o consumo, e uma balança de precisão, caracterizando, desta formar, a comercialização ilegal do entorpecente.

Os três jovens, juntamente com a droga apreendida, foram encaminhados e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto