Polícia prende mãe, apreende filhos e sobrinha suspeitos de tráfico de drogas em Serra Talhada

Na tarde dessa quarta-feira (08), por volta das 16h00, Policiais Civis da 21ª DESEC, sobe a responsabilidade do Drº Olegário, estouraram uma ‘boca de fumo’ no bairro Vila, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, e apreenderam maconha, cocaína e outros objetos de procedência suspeita.

Segundo a Polícia Civil, ação se deu durante cumprimento de uma Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela comarca de Serra Talhada, em desfavor da residências de Ângela Cristina da Silva, na Quadra 52, Lote 03, onde funcionava um comércio ilegal de venda de drogas. Durante as buscas no domicílio, os policiais apreenderam 870 gramas de cocaína, 3,4 kg de maconha prensada, pronta para o consumo e outros materiais oriundos do tráfico de drogas.

Durante a operação, a proprietária da casa, Ângela Cristina da Silva, foi presa, além de dois menores (filhos da suspeita) e uma sobrinha da mesma. Todos estavam dentro da residência no momento da apreensão e os menores estavam com drogas escondidas em suas vestimentas.

Os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto