Polícia prende mulher foragida de presídio em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM foram acionados na tarde desta segunda-feira (23), pela Central de Operações para se deslocarem até o centro de Serra Talhada-PE, pois segundo informação havia uma mulher que estava foragida do sistema prisional. Chegando ao local, a imputada R. C. do N., 29 anos,foi localizada e conduzida a DPC local para averiguação e, após consulta foi constatada que a mesma havia quebrado o regime condicional.

Diante disso, a mesma foi autuada em flagrante e recolhida ao Presídio feminino em Patos-PB.