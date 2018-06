Polícia prende mulher suspeita de abuso sexual de crianças no Sertão de PE

Policiais civis prenderam nessa quarta-feira (30), uma mulher acusada de abusar sexualmente de crianças e adolescentes no município de Moreilândia, no Sertão do Araripe.

A prisão foi efetuada por força de mandado expedido pela comarca do município.

Segundo informações do delegado Fabrício Ferreira da Silva, a suspeita teve o mandato de prisão emitido, mas já vinha sendo investigada há várias semanas. A polícia ainda não sabe quando os abusos começaram.

A acusada foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri, onde foi autuada e encaminhada ao Presídio Feminino de Verdejante.

Via Blog Alvinho Patriota