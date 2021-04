Polícia prende pastor e amante acusados de envolvimento com assassinato da mulher dele

A Polícia Civil de Itajaí, interior de Santa Catarina, prendeu nesta quinta-feira (22) um pastor evangélico acusado de planejar e coordenado a morte da própria esposa, de 35 anos.

A vítima foi encontrada morta em um rio com mais de 20 golpes de arma branca no último dia 9.

A amante do líder religioso teria realizado a ação criminosa e contou a ajuda do genro para a execução, conforme apurado pelo G1. O trio, após o crime fugiu para Pernambuco, no entanto, foram localizados e cumprem mandados de prisão temporária, enquanto um adolescente, também envolvido, segue foragido, de acordo com agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC).

A motivação do crime seria para que o líder religioso e a amante dele ficassem com a casa e o patrimônio da vítima, identificada como Mariane Kelly.

Quanto ao genro da amante e o adolescente que teria participado da ação, lhes foi prometido um pagamento de R$ 2,5 mil cada. Estes dois já confessaram a prática do crime durante interrogatório, em detalhes. O marido, contudo, que é conhecido como pastor Jota, negou as acusações.

O carro usado para transportar a vítima foi encontrado entre a noite do dia 10 e a madrugada do dia 11.

Quem teria dado a carona inclusive é a própria amante, que também era vizinha do casal, conforme noticiou a imprensa catarinese. A Polícia Civil informou que o inquérito deve ser concluído nos próximos dias com pedidos de conversão das prisões temporárias em preventivas. Com informações do site: bnews