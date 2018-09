Polícia prende pedreiro acusado de abusar sexualmente de criança deficiente em Salgueiro

Um homem foi preso suspeito de praticar estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos, no município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu nessa quarta-feira (26), na Rua José Carlos, bairro Alto das Abelhas.

Segundo a PM, a testemunha do caso informou que o pedreiro, de 46 anos, entrou na casa dela com sintomas de embriaguez. A mulher disse que o suspeito teria baixado a calça e esfregado o órgão genital no rosto da criança, que é portadora de paralisia infantil.

O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. (G1)