Polícia prende quatro pessoas por tráfico de drogas na PE-390 em Serra Talhada

Na manhã desta quarta-feira (27), por volta das 06h30, policiais militares do 14º BPM prenderam dois casais, suspeitos de tráfico de drogas. O fato aconteceu na PE-390, próximo à fazenda São Miguel, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu durante rondas ostensivas na PE-390, em cumprimento ao Cartão Programa, no intuito de evitar praticas de assalto e outros ilícitos naquela localidade. No trajeto, os policiais observaram um veículo Corolla, prata, placa: JPM-2433, com quatro ocupantes, estacionado no acostamento, em atitude suspeita. Foi efetuado abordagem ao veículo onde foi apreendido, dentro do carro, 315 gramas de cocaína e 13 pedras de crack.

Os ocupantes do veículos foram identificados como: E.S.N., 24 anos, mototaxista; C.U.L.S.J., 25 anos, mototaxista; E.S.S., 18 anos, desocupada e a menor, L.L.S.F., 17 anos, desocupada.

Após a revista, foi dado voz de prisão ao quarteto e, juntamente com a droga apreendida, todos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providencias cabíveis.

Via Nayn Neto